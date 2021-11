Vali Canalp: "Yapacağımız Festivallerle Edirnelilerin Hayatını Renklendirmeye Devam Edeceğiz"

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Valiliği son günlerde düzenlenen ve önümüzdeki aylarda düzenlenecek etkinliklerle Edirne'yi festivaller kenti yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen Kabak Festivalinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Karaağaç mahallesinde bulunan tarihi tren garında, Kahve ve Çikolata Festivali düzenledi.

Sonbahar konsepti fotoğraf atölyeleri, kahve demleme atölyeleri, konserler ve çocuklara yönelik çikolata kaplı cake pops atölyelerinin yer aldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile kurulan kahve çikolata stantlarını gezdi, ürünlerin tadına baktı.

Vali Canalp, festivalde yaptığı açıklamada Balkan ülkelerinde kahvenin çok sevildiğini belirterek "Edirne, Balkanlara yönelik turizmden de ticaretten de çok önemli gelir elde ediyor. Dolayısıyla bu yönünü de tanıtmak suretiyle Edirne'nin cazibesini artırma imkanımız olacak. Malumunuz kış yaklaşıyor insanların kendilerini evde zaman geçirmek zorunda hissettikleri bir dönemde düzenlenen festivallerle ve her hafta sonu farklı bir aktiviteyle hayatlara bir renk katmayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki festivalimizin adı 'Peynir Festivali' olacak. Ama arkasından Edirne'nin en meşhurları olan 3 ürün; süpürgenin, mis sabununun ve tarhananın da etkinliklerini yapmak suretiyle bütün Edirnelilerimizin hayatını yeniden renklendirmeye ve Türkiye'nin her tarafından insanlarımızı Edirne'ye davet etmeye devam edeceğiz. Zaman Edirne'de eğlenme zamanı ve bunun sonbaharı, ilkbaharı yazı değil kışı dahil güzel. Edirne'de her mevsim güzel, kış da çok güzel. Kışın tadını çıkarmaya devam edeceğiz Edirne'de" dedi.

Festival alanında açılan stantları tek tek dolaşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, ürünlerin tadına bakarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festival yarın sona erecek.

