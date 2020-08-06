Vali Canalp uyardı: "Önemli mesafe aldık ama asla gevşemeyelim"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Canalp uyardı: "Önemli mesafe aldık ama asla gevşemeyelim"

Vali Canalp uyardı: "Önemli mesafe aldık ama asla gevşemeyelim" Edirne'nin en yoğun caddesindeki Covid-19 denetimlerine katılan Vali Ekrem Canalp, esnafın kurallara uyması sonucu korona virüsle mücadelede önemli mesafe alındığını ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "asla gevşemeyelim,...

06.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:59

Vali Canalp uyardı: "Önemli mesafe aldık ama asla gevşemeyelim"

EDİRNE - Edirne'nin en yoğun caddesindeki Covid-19 denetimlerine katılan Vali Ekrem Canalp, esnafın kurallara uyması sonucu korona virüsle mücadelede önemli mesafe alındığını ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "asla gevşemeyelim, tedbirlere sıkı sıkı sarılalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen haftalarda ortalama günlük vakıa sayısının en düşük il olarak açıkladı 5 il arasında yer alan Edirne'de, Vali Canalp, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır ve kurum amirlerinin katılımıyla İçişleri Bakanlığının, Covid-19 Tedbirleri konulu ek genelgesi doğrultusunda Caddesinde denetimler gerçekleştirildi.

Edirnelilere teşekkür

Vatandaşların ve esnafların maskelerinin takılı olduğunu ve korona virüsle mücadele de alınması gereken tedbirlerin muazzam şekilde uygulandığını gören Vali Canalp, çok mutlu olduğunu ifade ederek tüm Edirnelilere teşekkür etti.

"Asla gevşememiz lazım"

Edirne esnafının korona virüsle mücadelede açıklanan kurallara muazzam şekilde uyması sonucu iyi mesafe alındığının altını çizen Vali Canalp, tedbirlere uyum konusunun süratle devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, asla gevşemeye geçit verilmemesi gerektiğini ve tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya devam edilmesini önemle ifade etti.

"Amaç ceza yazmak değil"

Denetimlerdeki amacın asla esnafa ceza yazmak olmadığını vurgulayan Vali Canalp, amacın korona virüs salgını kurallarına uyma kültürünü genişletebilmek olduğunu ifade ederek, "Temizliğe, maske takmaya ve mesafeye dikkat edeceğiz. Bütün bunları çok basit bir şekilde uyguladığımız takdirde başarıya ulaşabiliriz" açıklamasında bulundu.

Vali Canalp uyardı: 'Önemli mesafe aldık ama asla gevşemeyelim'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Dünya
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı Magazin
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni...
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müjde Ar Gupse Özay Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Vali Canalp uyardı: "Önemli mesafe aldık ama asla gevşemeyelim" - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:32:35. #1.15#
title