Vali Canalp uyardı: "Önemli mesafe aldık ama asla gevşemeyelim" Vali Canalp uyardı: "Önemli mesafe aldık ama asla gevşemeyelim" Edirne'nin en yoğun caddesindeki Covid-19 denetimlerine katılan Vali Ekrem Canalp, esnafın kurallara uyması sonucu korona virüsle mücadelede önemli mesafe alındığını ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "asla gevşemeyelim,...

Vali Canalp uyardı: "Önemli mesafe aldık ama asla gevşemeyelim"

EDİRNE - Edirne'nin en yoğun caddesindeki Covid-19 denetimlerine katılan Vali Ekrem Canalp, esnafın kurallara uyması sonucu korona virüsle mücadelede önemli mesafe alındığını ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "asla gevşemeyelim, tedbirlere sıkı sıkı sarılalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen haftalarda ortalama günlük vakıa sayısının en düşük il olarak açıkladı 5 il arasında yer alan Edirne'de, Vali Canalp, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır ve kurum amirlerinin katılımıyla İçişleri Bakanlığının, Covid-19 Tedbirleri konulu ek genelgesi doğrultusunda Caddesinde denetimler gerçekleştirildi.

Edirnelilere teşekkür

Vatandaşların ve esnafların maskelerinin takılı olduğunu ve korona virüsle mücadele de alınması gereken tedbirlerin muazzam şekilde uygulandığını gören Vali Canalp, çok mutlu olduğunu ifade ederek tüm Edirnelilere teşekkür etti.

"Asla gevşememiz lazım"

Edirne esnafının korona virüsle mücadelede açıklanan kurallara muazzam şekilde uyması sonucu iyi mesafe alındığının altını çizen Vali Canalp, tedbirlere uyum konusunun süratle devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, asla gevşemeye geçit verilmemesi gerektiğini ve tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya devam edilmesini önemle ifade etti.

"Amaç ceza yazmak değil"

Denetimlerdeki amacın asla esnafa ceza yazmak olmadığını vurgulayan Vali Canalp, amacın korona virüs salgını kurallarına uyma kültürünü genişletebilmek olduğunu ifade ederek, "Temizliğe, maske takmaya ve mesafeye dikkat edeceğiz. Bütün bunları çok basit bir şekilde uyguladığımız takdirde başarıya ulaşabiliriz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA