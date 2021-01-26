Vali Canalp, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ocak'ı makamında kabul etti
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Vali Canalp, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ocak'ı makamında kabul etti

26.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:02
Vali Canalp, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ocak'ı makamında kabul etti

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, Ocak ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek gümrük çalışanlarının gününü kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ocak da Vali Canalp'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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