Vali Canalp: "Milletimiz tarih boyunca bedel ödeyerek hayatta kalmış ve bugüne gelmiştir"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Cennet bir vatan üzerinde yaşıyoruz. Ama zor bir coğrafyanın üzerine konuşlanmış bir cennetin içinde yaşıyoruz. Bu cennetin üzerinde yaşamanın yüklediği bir bedel var. Milletimiz sürekli olarak tarih boyunca bu bedeli ödeyerek hayatta kalmış ve bu güne gelmiştir" dedi.

15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, demokrasi şehitleri ise Türkiye'nin dört bir yanında Türk bayrakları ile anıldı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yılında Edirne Valiliği tarafından Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Tören alanına girişte hazır bekleyen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş güvenlik tedbirleri aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda etkinlik düzenlendi. Programa katılan çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla o gece hayatını kaybeden 251 şehidi andı.

"Bizim vatanımız medeniyetlerin fay hattı üzerindedir"

Vatanın kıtaların kesişme noktası olduğunu söyleyen Vali Canalp, "Bizim vatanımız medeniyetlerin fay hattı üzerindedir. Bizim vatanımız aynı zamanda iklimlerin dahi kesiştiği bir noktadadır. Son 40 yıl içerisinde dünyada meydana gelen savaşlara ve çatışmalara yukarıdan aşağı doğru sıralayın şunu göreceksiniz ki dünyadaki savaşların çok mühim bir kısmı yine bizim coğrafyamız üzerinde bunların da çok önemli bir kısmı bize komşu olan ülkeler üzerinde gerçekleşmiştir. Cennet bir vatan üzerinde yaşıyoruz. Ama zor bir coğrafyanın üzerine konuşlanmış bir cennetin içinde yaşıyoruz. Bu cennetin üzerinde yaşamanın yüklediği bir bedel var. Milletimiz sürekli olarak tarih boyunca bu bedeli ödeyerek hayatta kalmış ve bu güne gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Türk milletinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu hesaba iyi katamadılar"

Türk milletinin bu bedeli Çanakkale'de ödediğine değinen Vali Canalp, "15 Temmuz 2016 tarihinde ise Devletimiz, milletimiz bambaşka bir bedel ödemek zorunda kaldı. Ordumuzun içinde çöreklenmiş bizim ordumuzun üniformalarını giymiş olan bir kısım hainler milletin kendilerine vermiş olduğu silahları milletimize doğrultmakta hiçbir tereddüt göstermediler. O gece milletimiz 251 şehit 2 bin 196 gazi verdi. O gaziler şimdi bizimle birlikte yaşamaya devam ediyor. Dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdığımız bir destanı geçirdi o gece. Rabbim bir kez daha bize böyle destanlar yaşamak zorunda bırakmasın. Milletimize bu bedeli ödeten hainler aslında her şeyi hesaplamışlardı. Ama bir şeyi gözden kaçırdılar. O da Türk milletinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu hesaba iyi katamadılar. Bu milletin bir gün vazifeye atılmak zorunda kalırsa içinde bulunduğu ahval ve şeraitini düşünmeyeceksin diyen bir kurucusu olduğunu hesaba katamadılar. Bu milletin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olduğunu da yine hesaba katamadılar" şeklinde konuştu. Vali Canalp, Türkiye Cumhuriyeti gibi aynı anda bu kadar çok terör örgütü ile mücadele etmek zorunda kalan başka bir devlet ve milletin olmadığına vurgu yaptı.

"Bizler 15 Temmuz gecesi sadece darbe teşebbüsünü engellemedik"

Türkiye üzerindeki uğraş ve emellerin bitmeyeceğini aktaran Vali Canalp, "Türkiye 15 Temmuz'la bütün ihanet ve kötülüğüne rağmen sadece bir darbe teşebbüsünü engellemekle kalmadı. Hedef sadece darbeden ibaret değildi. Hedef çok daha büyüktü. Hedef, Türkiye'den bir Afganistan çıkartabilmekti. Hedef, Türkiye'den bir Suriye, Irak ve Libya çıkartabilmekti. Bizler 15 Temmuz gecesi sadece darbe teşebbüsünü engellemedik. Vatanımızın birliğini de, devletimizin varlığını da savunduk. Herkese gösterdik ki Türk Milleti kendisine karşı kurulmuş olan bütün komploların üstesinden gelebilecek kudret ve dirayettedir" dedi.

"Biz böyle kaldıkça Türkiye düşmeyecek"

Her 15 Temmuz'da hatırlanması gereken bir şey olduğunu dile getiren Vali Canalp, "bBzler her zaman için Dünya'daki her milletten daha uyanık olmak zorundayız. Şunu da tekrarlamamız gerekiyor ki 15 Temmuz'da hain bir terör örgütü devletimizin en şerefli kurumunun mensuplarının üzerinde taşıdıkları üniformaları giydiler. Ama unutmamalıyız ki bizim milletimiz ordu millettir. Bizler ordumuza sahip çıktıkça kurulmuş komplolar ne olursa olsun bizler canlı ve diri kalmaya ve bu vatan üzerinde hür bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Biz böyle kaldıkça bu devletin ve milletin sembolü olan bu bayraklar asla inmeyecektir. Biz böyle kaldıkça Türkiye düşmeyecek ve geçilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Gündüz kabir ziyaretleri yapıldı ve Selimiye Camii'nde mevlit okutuldu. Anıt önünde düzenlenen anma töreninde Edirne Selimiye Camii imamı Yusuf Serenli Kur'an-ı Kerim okudu. Tüm camilerden aynı anda sela okundu. Devlet Türk Müziği Topluluğu Balkan ve Kahramanlık Türküleri Konseri ve Edirne Belediye Bandosu konseri kulakların pasını sildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda şehitler için dua okundu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan videolar sinevizyon aracılığı ile vatandaşlara izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda büyük ekrana yansıtıldı. Vatandaşlar bu anı cep telefonlarına kaydetti. Selimiye Camii minareleri arasına günün anısına 'Türkiye Geçilmez' yazılı mahya asıldı. Mahya kentin çeşitli noktalarından görüldü.

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirilen programda, yoğun kalabalığın oluşmasına izin verilmedi.

Düzenlenen etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Eşi Dr. Ayten Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Başsavcı Vekili Esref Çağdaş Bal, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Baro Başkanı Tacettin Sivrikaya, MHP İl Başkanı Zakir Tercan, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı