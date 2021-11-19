KEŞAN, EDİRNE (Habermetre) - Vali Canalp: Keşanımıza yakışır şekilde geriye kalan 8 muhtarlık binasını da biz yapalım. Keşan Belediyemiz de binalarımızın çevre düzenlemesini yapsın. Hepsi tamamlansın, eksik kalmasın.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan İlçemizdeki programı kapsamında Yukarı Zaferiye mahallesinde yenilenen muhtarlık binasının hizmete alınma törenine katıldı

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