Vali Canalp; "Kentin Tarihi Dokusunu Yeniden İhya Ediyoruz"
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Vali Canalp; "Kentin Tarihi Dokusunu Yeniden İhya Ediyoruz"

Vali Canalp; 'Kentin Tarihi Dokusunu Yeniden İhya Ediyoruz'
Habermetre - Haberler | Toplum

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni yerine taşınan Merkez ve Köylere Hizmet Birliği binasının açılışını yaparak, "Tarihe Dokunuş" sloganı ile başlatılan ve şehrin tarihi dokusunun yeniden ihyasının amaçlandığı "Sokak Sağlıklaştırma" projesini başlattı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni yerine taşınan Merkez ve Köylere Hizmet Birliği binasının açılışını yaparak, "Tarihe Dokunuş" sloganı ile başlatılan ve şehrin tarihi dokusunun yeniden ihyasının amaçlandığı "Sokak Sağlıklaştırma" projesini başlattı.

Hükümet caddesi üzerinde bulunan tescilli bir binanın valilik tarafından alınarak aslına uygun olarak restorasyonu yapıldıktan sonra Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak hizmet vermeye başladı. Tarihe dokunuş sloganı ile başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında ise valilik etrafında 3 sokakta bulunan 23 bina tarihe dokuya uygun hale getirilecek.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada; "Bugün burada Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği binamızın açılışını ve valilik etrafında bulunan 3 sokakta sağlıklaştırma projemizi gerçekleştirmek için toplanmış bulunmaktayız. Turizmi ile ön planda olan bir il olan Edirne'de tarihi dokuyu yeniden inşa edebilmek ve yeniden ortaya çıkartabilmek için bulunmuş olduğumuz alanda bir proje başlattık. Bir başlangıç olarak valiliğin etrafındaki 3 sokakta toplamda 23 binayı yeniden ele alarak yeniliyoruz. Bu üç sokaktaki binaları tarihi dokuya ve kent estetiğine uygun bir şekilde yeniden ele alacağız. Bu Edirne'mize tarihi dokuyla uyumlu bir kent estetiği kazandıracak. Bu üç sokak aynı zamanda Karanfiloğlu sokağı ile komşu sokaklardır. Karanfiloğlu sokağımızı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte bir baştan sona kadar tarihi dokuyla uyumlu bir şekilde restore edeceğiz. Tüm bu sokaklar Edirne'nin şehir estetiği açısından tarihi dokunun yeniden ihyası açısından çok güzel ve anlamlı bir mekan haline gelecek. Bu gün hizmete alacağımız bu bina Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine hizmet verecek. Bu binada aynı zamanda tahsilat bürosu bulunmaktadır. Diğer katlarımızı merkeze bağlı muhtarlarımız da gerektiğinde ofis olarak kullanabilecekler" dedi.

Açılışın ardından kentin tarihi dokusunu ihya edecek olan sokak sağlıklaştırma projesi, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır tarafından sembolik olarak başlatıldı.

Kaynak: Habermetre

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