Vali Canalp, Jandarma Uzman Çavuş Sercan Uğurlu'yu ziyaret etti

28.08.2019 14:46

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Uğurlu'yu ziyaret etti.

Vali Canalp'in Uğurlu'nun baba evinde gerçekleşen ziyaretine eşi Dr. Ayten Canalp, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Alparslan Doğan da eşlik etti.

Vali Canalp, Uğurlu'ya ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA