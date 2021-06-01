Vali Canalp, İpsala'daki Tesislerde Her Yıl Milyonlarca Balık Üretimi Yapılıyor
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Vali Canalp, İpsala'daki Tesislerde Her Yıl Milyonlarca Balık Üretimi Yapılıyor

Vali Canalp, İpsala'daki Tesislerde Her Yıl Milyonlarca Balık Üretimi Yapılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala ilçesinde bulunan ve DSİ'den, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilen Su Ürünleri Üretim İstasyonunda balık sağımı ve yavru balıkların havuzlara salım etkinliğine katıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala ilçesinde bulunan ve DSİ'den, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilen Su Ürünleri Üretim İstasyonunda balık sağımı ve yavru balıkların havuzlara salım etkinliğine katıldı.

Edirne'de, yılda 5 milyon yavru balık üretiminin gerçekleştiği tesiste Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımıyla balık sağımı gerçekleştirildi. DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilen İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda Trakya ve Marmara Bölgesi'ndeki iç sulara salınmak üzere yavru balık yetiştiriliyor.

Tesiste incelemelerde bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ile birlikte çalışmalar hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'tan bilgi aldı. Balık üretimi ve anaç balık havuzlarını inceleyen Canalp, ardından balık sağımına katıldı.

Vali Canalp, tesiste üretilen yavru balıkların bölgedeki iç sulara salındığını belirterek; "Tesiste her yıl milyonlarca balığın üretimi yapılıyor. Sportif balıkçılıktan daha öte ticari balıkçılığa önemli katkı yapılıyor. Belli büyüklükteki göl ve barajlara bu balıkları saldığımızda, belli zaman aralıklarında yapılan küçük çaplı balıkçılıkla belli bir protein ihtiyacını karşılayacak bir gıda olarak pazarda yerini alabiliyor. Bu tesis sadece Edirne'nin iç sularına değil aynı zamanda bölgesel olarak bütün Trakya'ya hizmet edecek bir tesistir. İhtiyaç duyulan gölet ve barajlara, derelere balık takviyesi yapmak suretiyle ekolojik hayatın sürdürülebildiğine de katkı sağlamış olacağız" dedi.

Toplam 153. 920 m2 alana sahip olan tesiste 5 adet pompaj kuyusundan sağlanan 50 L/s debi su ile balıklandırma amaçlı yavru pullu sazan üretimi yapılmaktadır. Tesisimizde toplam yüzey alanı 25 bin 540 m² olan 31 adet toprak havuz ve toplam yüzey alanı 3 bin 288 m² olan 10 adet beton havuz bulunuyor.

Kaynak: Habermetre

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Vali Canalp, İpsala'daki Tesislerde Her Yıl Milyonlarca Balık Üretimi Yapılıyor - Haberler
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