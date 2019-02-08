Vali Canalp'in Köy Ziyaretleri

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretleri kapsamında Keşan ve Uzunköprü ilçesine bağlı bazı köyleri ziyaret etti

Vali Canalp, bugün programına Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy köyüyle başladı.

Canalp, gazetecilerin sorusu üzerine ziyaretleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Vali Canalp, Keşan'a bağlı tüm köylerin ziyaretinin tamamlandığını Edirne'ye bağlı köylerin ise tamamına yakınını ziyaret ettiğini söyledi.

Köy sakinlerinin isteklerini birebir kendilerinden duyarak kayda geçtiklerini ifade eden Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Köylerimizi taleplerini isteklerini beklentilerini tamamını kendileriyle görüşerek bizzat onlarla konuşmak suretiyle alıyoruz. Taleplerin büyükçe bir kısmını bu yıl içerisinde başlayıp bu yıl içerisinde bitireceğiz. Bütün kurumlarımız kendi iş planlarını almış olduğumuz talepleri hızlı ve seri bir şekilde bitirecek bir şekilde ele alıyorlar. Finansman ihtiyaçlarımız da yine aynı şekilde sıkıntı olmayacak şekilde bir planlama yapıyoruz. Her köyde farklı talepler var. Sabit bir talepten bahsetmek mümkün değil. Ancak gitmiş olduğumuz bir iki köy hariç tamamında kilitli parke taşı ihtiyacı var. Bu ihtiyacında çok bariz bir ihtiyaç olarak köylerimizde gördüğümüz için bu sene İl Özel İdaresi'nin yatırım programında da belli bir değişime gittik.Dün il genel meclisimiz toplandı. Aynı tespiti onlar da doğru ve haklı buldular.

Bütçemize de gerekli düzenlemeyi yaptık. Köylerimizin istekleri ve beklentileri doğrultusunda kilitli parke taşına bütün Edirne'de bu sene itibariyle çok büyük ağırlık vereceğiz ve köylerimizin ihtiyaçlarını da önemli bir kısmını inşallah karşılayacağız. Köylülerimiz aynı şehirlerde yaşamış oldukları konfor ne ise köylerimizde de benzer beklentilerin ortaya çıktığını memnuniyetle görüyoruz. Bizlerin de esas olarak bakış açımız ve vizyonumuz şehirlerde olan pek çok imkanın köylerimize de sunulmuş olmasıdır. Bu doğrultu da çalışıyoruz. Beklentimiz de vizyonumuz da amacımızda budur."

Uzunköprü'ye bağlı köylerde de ziyaret gerçekleştiren Vali Canalp'in, köy ziyaretlerini tamamlayacağı son program gelecek hafta planlanacak.

Kaynak: AA