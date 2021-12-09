Vali Canalp, "İl Afet Risk Azaltma Planı" Tanıtım Toplantısına Katıldı

EDİRNE (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilen 2021 yılının ikinci toplantısı "İl Afet Risk Azaltma Planı" konu başlığında Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında görev ve sorumlulukları bulunan kurum kuruluş temsilcilerinin katılımları gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ali Altındal yaptığı sunumda pandemi nedeniyle yüz yüze toplantıları yapamadıkları ancak zoom üzerinden toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade ederek 2021 yılı içerisinde görev ve sorumlulukları bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen eylemler hakkında bilgiler verdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'de İl Afet Risk Azaltma Planı doğrultusunda tüm kamu kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının uyum içerisinde çalıştıklarını ve Edirne'nin risk haritasının çıkarıldığını belirtti.

Vali Canalp; "Afetlerle ilgili çok klasikleşmiş bir görev tanımlaması vardır. Afetlerden önce yapılacak işler, afet zamanında yapılacaklar ve afetten sonra yapılacak işler olarak üç ana kategori halinde afet yönetimi ele alınmaktadır. İçişleri Bakanımızın talimatları ile 81 ilin kendi afet risk azaltma planları güncelleniyor. Bu planların en önemli kısmı afet daha ortaya çıkmadan riskleri minimize edebilecek önlemleri almaktır. Afet anında ve afetten sonra alacağımız önlemler, yapacağımız işler vardır. Bu planın en önemli fonksiyonu yapılacak işlerin belli bir çerçeve içiresinde hangi kurumun hangi işleri yapacağı konusunda planın olmasıdır. Bu planla ilgili olarak şu ana kadar iki çalıştay yapıldı. Afetlerle ilgili olarak yeterince tecrübe sahibi olmuş bir millet olarak eğer kamu kurumları tek bir kurum gibi senkronize şekilde çalışamaz ise vatandaşlarımız afetle ilgili hissetmiş oldukları yara daha da derinleşiyor, aynı zamanda mal ve can kayıpları artabiliyor" dedi.

Vali Canalp, "Edirne'nin yüzyıllar öncesine giden tarihine baktığımız zaman kentin sellerden yoğun bir şekilde etkilenen bir il olduğunu görürüz. Sadece il merkezi açısından değil, ilçe, belde ve köylerimizde de bu riskin var olageldiğini hepimizi biliyoruz. Ana sorumlu kurum olan DSİ Genel Müdürlüğü bu riskin minimize edilebilmesiyle ilgili yoğun bir uğraş ve çaba içindedir. Bunlardan en çok bilineni ve herkesin aşina olduğu Meriç Nehri üzerine yapılan Kanal Edirne Projesi'dir. Bu proje şu anda faal şekilde çalışmaktadır ve bitmiş durumdadır. Geçen yıl ilk tecrübesini de edinmiş durumdayız. Saniyede 750 metreküplük suyun bu şekilde kent merkezini, Karaağaç bölgesini ve taşkın bölgesini etkilemeksizin bir bypass kanalı şeklinde nehrin alt kısımlarına aktarılıyor. Bu anlamda afetlerden önce alınması gereken en güzel örneklerden birisidir. Çünkü saniyede 1000 metreküplük sudan sonra taşkınlar ortaya çıkmaya başlamaktadır. 1400 metreküpü geçtiği zamanda taşkının çerçevesi daha da genişlemektedir. Ama saniyede 1700 metreküp su aksa bile 750 metreküplük suyun tahliye ediliyor olması gerçekten de Edirne'nin afet riskini azaltmada çok önemli bir faktördür. Bunun dışında ilçe, belde ve köylerimizde şiddetli yağmurdan kaynaklanan sel ve taşkın risklerimiz devam etmektedir. Yapmamız gereken dere yataklarında yapılaşmaya kesinlikle izin vermemektir. Var olan yapılarında sistematik şekilde uzun vadeli çerçevede bunların yer değişikliklerini yapıyor olmaktır. Aynı zamanda dere yataklarının ıslah edilmesi. Bu ıslah bazı zamanlar beton kanallar şeklinde oluyor. Bazı durumlarda taş dolgu şeklinde olabiliyor, bazı durumlarda da sadece dere yatağının temizlenmesi oluyor. Bu dere yataklarının sırf iş makineleriyle temizlenmiş olması bile köylerimizde yaşanacak sel risklerinin minimize edilmesinde ve afet öncesinde yapılması gereken en önemli işlerden birisi olarak karşımızda duruyor" şeklinde konuştu.

Edirne'nin de afetlerden etkilenen bir il olduğunu belirten Vali Canalp; hazırlanan planda Edirne'nin 3 ana 1 adet de kısmi afet riskinin belirlendiğine dikkat çekti. Canalp, Edirne'de sel ve taşkın, deprem, düzensiz göç ve heyelan riskleriyle ilgili önlemlere değinildiğini söyledi.

Toplantıya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

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