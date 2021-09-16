Vali Canalp: 'Edirneli kadınların Türkiye'ye örnek olabileceğini göstereceğiz' - Haberler Ekonomi
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Vali Canalp: "Edirneli kadınların Türkiye'ye örnek olabileceğini göstereceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Canalp:

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gelecek aylarda Edirne'de kadın kooperatif sayısının daha da artacağı müjdesini vererek, "Edirneli kadınlarımızın girişimcilikleri ile sadece Edirne'ye değil tüm Türkiye ve Balkanlara örnek olabileceğini göstereceğiz" açıklamasında bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gelecek aylarda Edirne'de kadın kooperatif sayısının daha da artacağı müjdesini vererek, "Edirneli kadınlarımızın girişimcilikleri ile sadece Edirne'ye değil tüm Türkiye ve Balkanlara örnek olabileceğini göstereceğiz" açıklamasında bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'in destekleri ile il genelinde kurulan Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Ahilik Haftası sebebiyle Saraçlar caddesinde el emeği göz nuru ürettikleri ürünlerin satışlarının yapıldığı stanttı açtılar. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören stantları ziyaret eden Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, kooperatif üyesi kadınlar ile sohbet ederek üretilen ürünleri inceledi. Kooperatiflerde üretilen ürünlerin doğal ve organik olduğunu belirten Vali Canalp, "Kadınlarımızın üretime katılarak aile ve ülke ekonomisine katkıları her geçen gün artıyor" dedi.

Saraçlar caddesinde kurulan stantları inceleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, "İlimizde dört katlı bir binayı tadilat yaparak Kadın Girişimcileri Mükemmeliyet merkezimizi kurduk. Bundan sonra da kadın kooperatiflerimizin sayısının hızla artığını memnuniyetle görüyoruz. İki olan kadın kooperatif sayımız şu an 13'e ulaşmış durumda ama bizim hedeflediğimiz daha fazlası. Edirneli kadınlarımızın girişimcilikleri ile sadece Edirne'ye değil tüm Türkiye ve Balkanlara örnek olabileceğini göstereceğiz. Önümüzdeki aylarda bu kooperatif sayını günden güne arttıracağız. Şu anda gayet iyi gidiyoruz, kurmuş olduğumuz her kooperatife üretimlerin devam etmesi için pazarlama dahil her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - EDİRNE

Vali Canalp: Edirneli kadınların Türkiye'ye örnek olabileceğini göstereceğiz

Vali Canalp: Edirneli kadınların Türkiye'ye örnek olabileceğini göstereceğiz

Vali Canalp: Edirneli kadınların Türkiye'ye örnek olabileceğini göstereceğiz

Vali Canalp: Edirneli kadınların Türkiye'ye örnek olabileceğini göstereceğiz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Vali Canalp: 'Edirneli kadınların Türkiye'ye örnek olabileceğini göstereceğiz' - Haberler Ekonomi
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