Vali Canalp Edirne'nin nüfusuna oranla aşılamada Türkiye'de birinci kent olduğunu belirtti Açıklaması
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Vali Canalp Edirne'nin nüfusuna oranla aşılamada Türkiye'de birinci kent olduğunu belirtti Açıklaması

Vali Canalp Edirne'nin nüfusuna oranla aşılamada Türkiye'de birinci kent olduğunu belirtti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin nüfusuna oranla en çok doz Kovid-19 aşısının yapıldığı il olduğunu belirtti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin nüfusuna oranla en çok doz Kovid-19 aşısının yapıldığı il olduğunu belirtti.

Canalp, Uzunköprü ilçesi programı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılamanın yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Ülke genelinde aşılama sayılarının artığına işaret eden Canalp, Edirne'de de aşılamada yüksek oran yakalanması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekti.

Aşılama başladığından beri hem köylere aşı ekipleri gönderdiklerini hem kentte çağrı merkezi kurduklarını anlatan Canalp, merkezin vatandaşlara randevu aldığını, randevularını kaçıranlara yardımcı olduğunu ve gerekirse bilgilendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

Bu çalışmaların çok faydasını gördüklerinin altını çizen Canalp, Edirne'nin aşılamada nüfus ve doz oranı kıyasla birinci il olduğunu kaydetti. Vali Canalp, "100 bin kişiye düşen aşılama oranlarına baktığımızda, Edirne yine Türkiye'de 100 bin kişiye düşen aşılama oranlarında en yüksek olan ildir. Ama bu bizim için bir yarış değil. Önemli ve kıymetli olan nokta mümkün mertebe çok daha fazla insanın aşılanıyor olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Vali Canalp, aşılama oranın artmasıyla salgının seyrinin de değiştiğine işaret etti.

Vali Canalp Edirnelilere teşekkür etti

Yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısının düştüğüne dikkati çeken Vali Canalp, şöyle konuştu:

"Ve en önemlisi kaybettiğimiz insan sayısı düşüyor, kurtardığımız insan sayısı artıyor. Canları kurtarmakla aşılamayı artırmak arasında doğrusal bir orantı var. Ne kadar aşılama yaparsak o kadar çok insanımızı kurtarmış olacağız. Edirnelilere teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu şekilde bir birincilik çıktıysa bunun en önemli sebebi Edirnelilerdir. Edirnelilerin bilinç düzeyidir. Edirneliler çok bilinçli insanlar olduğu için çok yüksek bir hassasiyet gösterdikleri için Edirneliler, Edirne'yi Türkiye'nin şampiyonu yaptılar."

Bu arada basın mensuplarından Hüseyin Topçu'nun annesiyle yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istediğini ifade etmesi üzerine Canalp'in talimatıyla, bu kişilerin bilgileri alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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