Vali Canalp, 7. Kitap Fuarı'nı gezdi

15.10.2019 15:38

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, 7. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Vali Canalp'i fuarın girişinde Belediye Başkanı Gürkan karşıladı.

Daha sonra Canalp ve Gürkan fuardaki kitapları inceledi.

Edirne tarihiyle ilgili kitaplara ilgi gösteren Vali Canalp'e, "Dr. Ratip Kazancıgil ve Edirnesi" ile "Edirne Şehir Tarihçileri ve Eserleri" isimli kitaplar hediye edildi.

Canalp, fuarda sohbet ettiği öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA