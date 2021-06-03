Vali Çakır'dan Tosya İlçesi Dipsizgöl Tabiat Parkında İnceleme

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tosya İlçesine giden Valimiz Sayın Avni Çakır, Dipsizgöl Tabiat Parkında incelemelerde bulunarak, bölgede yapımı devam eden çalışmalarla ilgili Kaymakam Deniz Pişkin ve İşletme sahibi İsmail Cesur'dan bilgiler aldı.