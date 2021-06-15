Vali Çakır'dan Şehidimizin Ailesine Ziyaret
Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Araç ilçesine giden Valimiz Sayın Avni Çakır, 03. 01. 1994 tarihinde görev uçuşu esnasında uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hv. Plt. Kur.
Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Araç ilçesine giden Valimiz Sayın Avni Çakır, 03. 01. 1994 tarihinde görev uçuşu esnasında uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hv. Plt. Kur. Yb. Ünsal Aksoy'un Araç Kirazlı Yaylasındaki ailesini ziyaret etti.
KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN
Kaynak: Habermetre