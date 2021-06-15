Vali Çakır'dan Şehidimizin Ailesine Ziyaret

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Araç ilçesine giden Valimiz Sayın Avni Çakır, 03. 01. 1994 tarihinde görev uçuşu esnasında uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hv. Plt. Kur.