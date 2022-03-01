Vali Çakır'dan A Milli Kadın Hentbol Takımı'na moral ziyareti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta oynayacağı İzlanda maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı ziyaret etti.

Vali Çakır ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli oyuncular ve başantrenör Costica Buceschi ile bir araya geldiler.

Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Köklü'nün de bulunduğu ziyarette Vali Çakır, yarın oynanacak maç öncesi sporculara başarılar diledi.

Milliler, yarın saat 19.00'da gruptaki üçüncü maçlarında İzlanda ile Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda karşılaşacaklar.

A Milli Takım, bu maçın ardından 6 Mart Pazar günü gruptaki dördüncü maçında deplasmanda yine İzlanda ile karşılaşacak. İzlanda'nın Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir salonundaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.