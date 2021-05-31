Vali Çakır "Bir Kitap Bir Umut" Standı Açılışına Katıldı
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Vali Çakır "Bir Kitap Bir Umut" Standı Açılışına Katıldı

Vali Çakır 'Bir Kitap Bir Umut' Standı Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Avni Çakır, hükümlü ve tutukluların faydalanması ve ceza infaz kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla Barutçuoğlu AVM'de Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen "Bir Kitap Bir Umut" kitap bağışı standı açılışına katıldı.

Valimiz Sayın Avni Çakır, hükümlü ve tutukluların faydalanması ve ceza infaz kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla Barutçuoğlu AVM'de Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen "Bir Kitap Bir Umut" kitap bağışı standı açılışına katıldı.

KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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Vali Çakır "Bir Kitap Bir Umut" Standı Açılışına Katıldı - Haberler
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