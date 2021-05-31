Vali Çakır "Bir Kitap Bir Umut" Standı Açılışına Katıldı

Valimiz Sayın Avni Çakır, hükümlü ve tutukluların faydalanması ve ceza infaz kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla Barutçuoğlu AVM'de Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen "Bir Kitap Bir Umut" kitap bağışı standı açılışına katıldı.