Vali Çakır, bakır madeni işletmesinde incelemelerde bulundu
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Vali Çakır, bakır madeni işletmesinde incelemelerde bulundu

Vali Çakır, bakır madeni işletmesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kastamonu Valisi Avni Çakır Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren ACACİA Bakır Madeni işletmesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren ACACİA Bakır Madeni işletmesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çakır, kaymakam Hasan Ali Kurt ve beraberindekiler ile birlikte Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bakır flotasyon tesisleri ve maden açık ocaklarında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 300 milyon dolar yatırım ile kurulan ve yıllık 2 milyon ton cevher işleme kapasitesine sahip maden işletmesinde çalışmaları inceleyen Vali Çakır'a günün anısına plaket takdim edildi. - KASTAMONU

Vali Çakır, bakır madeni işletmesinde incelemelerde bulundu
Vali Çakır, bakır madeni işletmesinde incelemelerde bulundu
Vali Çakır, bakır madeni işletmesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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