Vali Çakır Aşılama Programına Katıldı
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Vali Çakır Aşılama Programına Katıldı

Vali Çakır Aşılama Programına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Avni Çakır, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşılama kampanyası çerçevesinde Kastamonu Organize Sanayi Bölgesindeki aşılama çalışmaları programına katıldı.

Valimiz Sayın Avni Çakır, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşılama kampanyası çerçevesinde Kastamonu Organize Sanayi Bölgesindeki aşılama çalışmaları programına katıldı.

Aşılama programı kapsamında 2 gün boyunca başta Kastamonu Entegre Fabrikası çalışanları olmak üzere OSB çalışanları ve eşlerine aşı uygulaması yapılacak.

KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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