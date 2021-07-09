Vali Çakır Abana İlçemizde Düzenlenen UMKE Eğitim Tatbikatına Katıldı
İlimizin yanı sıra Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir illerinden katılan personeller ile Abana ilçemiz Hacıveli Kayalıkları bölgesinde düzenlenen UMKE Eğitim Tatbikatı Valimiz Sayın Avni Çakır'ın katılımı ile gerçekleştirildi.
İlimizin yanı sıra Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir illerinden katılan personeller ile Abana ilçemiz Hacıveli Kayalıkları bölgesinde düzenlenen UMKE Eğitim Tatbikatı Valimiz Sayın Avni Çakır'ın katılımı ile gerçekleştirildi.
200 personelin katılımıyla olay yeri yönetimi ve triyaj zorlu hava yolu etabı, trafik kazası etabı, enkaz etabı, su üstü kurtarma etabı, hasta stabilizasyon etabı, lojistik etabı, temel yaşam desteği etaplarında tatbikatlar başarıyla yapıldı.
KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN
Kaynak: Habermetre