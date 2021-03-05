Vali Çakır Abana'da ziyaretlerde bulundu
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Vali Çakır Abana'da ziyaretlerde bulundu

05.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:28
Vali Çakır Abana'da ziyaretlerde bulundu

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Abana ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Abana ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Yunus Akgül, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerince karşılanan Çakır, daha sonra Kaymakamlık binasına geçti.

Görevine yeni başlayan Kaymakam Yılmaz'a hayırlı olsun dileklerini ileten Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili süreci ve asayiş konularını değerlendirdi.

Daha sonra kaymakamlık bahçesindeki Tarih ve Kültür Evi'ni gezen Çakır, buradaki eski eser ve fotoğrafları inceledi.

Belediyenin devam eden proje ve yatırımlarını da inceleyen Çakır, Akgül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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