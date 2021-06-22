Vali Çakır'a Ziyaretler
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Vali Çakır'a Ziyaretler

Vali Çakır'a Ziyaretler
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Türk Dünyası Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi ve Ünlü Kazak Şairi Mukagali Makatayev'in doğumunun 90. Yılı münasebetiyle "Son Turnalar Giderken" adlı kitabın tanıtım programı için ilimize gelen Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov...

Türk Dünyası Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi ve Ünlü Kazak Şairi Mukagali Makatayev'in doğumunun 90. Yılı münasebetiyle "Son Turnalar Giderken" adlı kitabın tanıtım programı için ilimize gelen Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile beraberindeki heyet Valimiz Sayın Avni Çakır'ı ziyaret etti.

KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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