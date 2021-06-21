Türk Dünyası Kültür Başkenti Sergi Açılışı ve Tanıtım Programı Yapıldı

2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olan İlimizin de arasında bulunduğu, Türk halklarının yakınlaşması, ortak Türk kültürünün tanıtılması ve kültür başkenti ilan edilen şehirlerimizin tanıtılacağı " Türk Dünyası Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi" ve Ünlü Kazak Şairi Mukagali...

2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olan İlimizin de arasında bulunduğu, Türk halklarının yakınlaşması, ortak Türk kültürünün tanıtılması ve kültür başkenti ilan edilen şehirlerimizin tanıtılacağı " Türk Dünyası Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi" ve Ünlü Kazak Şairi Mukagali Makatayev'in doğumunun 90. Yılı münasebetiyle " Son Turnalar Giderken" adlı kitabın tanıtım programı Valimiz Sayın Avni Çakır'ın katılımı ile Mimar Vedat Tek Kültür, Turizm ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Programa ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan Kültür Bakanlığı Bakan Danışmanı Yerlan Jurınbayev, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Danışmanı Erlan Jurınbayev, Kazakistan Almatı Eyaleti Kültür İdaresi Başkanı Marlen Kölbayev, Kazak Şairi Mukagali Makatayev'in oğlu Juldız Makatayev, Uluslararası Mukagali Makateyev Vakfı Başkanı- Bahıtgül Aydarova ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Merkez Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri, Şiir ve müzik dinletisi yapıldı. Devamında, Ünlü Kazak Şairi Mukagali Makatayev'in eserleri hakkında bilgilendirme oturumu gerçekleştirildi.

Program Vali Çakır ve protokol üyelerinin katılımıyla sergi açılışının ve serginin gezilmesi ile sona erdi. KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre