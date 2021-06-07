Vali Çakır'a Ziyaretler

Kastamonu Sanat Kadın İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, Akademi Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Suzan Avanoğlu ile derneklerin yönetim kurulu üyeleri Valimiz Sayın Avni Çakır'ı ziyaret ederek, " Sanattan Kazanca Kadın Emeği" projesi hakkında bilgi verdiler.