Vali Çakır'a Ziyaretler
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Vali Çakır'a Ziyaretler

Vali Çakır'a Ziyaretler
Habermetre - Haberler | Toplum

Kastamonu Sanat Kadın İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, Akademi Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Suzan Avanoğlu ile derneklerin yönetim kurulu üyeleri Valimiz Sayın Avni Çakır'ı ziyaret ederek, " Sanattan Kazanca Kadın Emeği" projesi hakkında bilgi verdiler.

Kastamonu Sanat Kadın İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, Akademi Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Suzan Avanoğlu ile derneklerin yönetim kurulu üyeleri Valimiz Sayın Avni Çakır'ı ziyaret ederek, " Sanattan Kazanca Kadın Emeği" projesi hakkında bilgi verdiler.

KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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