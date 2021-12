KASTAMONU (İHA) - Vali Çakır, 3 günlük kar yağışının bilançosunu açıkladı

Vali Avni Çakır: "143 köyümüzün elektriği kesik, 50 köyümüzde haber leşme yok, 355 köyümüzün yolu kapalı"

KASTAMONU - Kastamonu'da üç gündür etkili olan kar yağışı sonrasında yaşanan olumsuzlukların bilançosunu açıklayan Kastamonu Valisi Avni Çakır, 143 köyün elektriklerinin kesik olduğunu, 50 köyde haber leşme sorununun yaşandığını ve 355 köyünde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu kaydetti.

Kastamonu'da, "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" bilgilendirme toplantısı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, 3 gündür devam eden kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kar yağışının bilançosunu açıklayan Vali Avni Çakır, "Biz Kastamonu olarak geçen sene biliyorsunuz birçoğunuzun da katılımıyla bir deprem tatbikatı yapmıştık. Gerçeğine yakın bir şekilde bu bile bizlerin bu konudaki tecrübesine çok ciddi bir katkı sağlamıştı. Bunun yanı sıra ilimizde Ağustos ayında yaşamış olduğumuz büyük sel afetinde bu anlamda yani. Bu konudaki tecrübelerimizde sahada mutlaka faydası oldu ama yaşanan afetin büyüklüğü o kadar büyüktü ki bizlerde zaman zaman böyle duraksadığımız anlar da oldu. Sonucunda bu tür afetlerin risklerini öncesinde gerçekleştikten sonra da müdahale edip çok başarılı bir şekilde yapılması selin ortadan kaldırılması için tüm bu süreçlerin hem öncesinde hem sonrasında tüm ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından çok iyi bir şekilde hazırlanması ve takip edilmesi gerekiyor. Bugünde bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından siz değerli kurum amirlerimizin de katkıları ile hazırlanan İl Afet Risk Azaltan Planını burada arkadaşlarımız kısaca bahsedecekler." dedi.

Kar yağışı nedeniyle 143 köyde elektriklerin kesik olduğunu ve 50 köyde de haber leşmede sorun yaşandığını belirten Vali Çakır, "Aslında şu an Kastamonu tatlı bir afet demeyelim ama bir kriz halini yaşıyor. Yaklaşık 3 günden beri özellikle sahil ilçelerimizde ve buraya komşu ilçelerimizde yoğun kar yağışları mevcut. Bu anlamda kıymetli basın mensuplarında bu vesile ile bilgilendirmiş de olalım. Biraz önceki toplantımızda kaymakamlarımızda son günün cetvellerini paylaştık. Kar yağışı şu an sahil ilçelerimizde hala devam ediyor. An itibariyle Kastamonu'da şu an 355 tane köy yolumuz kapalı vaziyette. Bu rakam önceki günlerde daha yüksekti, arkadaşlarımızın sahada yapmış olduğu çalışmalar vasıtasıyla bu rakama kadar düştü ama yeni yağışlarla beraber bunlara ilaveler de oldu. Bu rakamlarda artışta olabilir arkadaşlar 355 yolumuz kapalı pozisyonda, haber leşmede sıkıntısı olan köy sayısı 50 öğle saatleri itibari ile elektriği olmayan köy sayımız da 143. Örneğin buraya gelmeden ilgili arkadaşlarımızla bakanlıktan gelen genel müdürümüz ile de toplantıyı yaptık. Bununla alakalı özellikle şunu belirttiler yaşamış olduğumuz kar yağışı geçen sene şubat ayındaki yaşamış olduğumuz kar yağışı öle hemen hemen eşit ama o süreçteki arızalarımız yok. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bu süreçte yapmış olduğumuz bakım çalışmaları dediler. Önümüzdeki yıl bu bakım çalışmaları ile alakalı bütçeleri de çarpı iki boyutunda arttıracaklar. Dolayısıyla inşallah çok daha sıklıklarla karşılaşacağız. Bu rakam gecenin ilk saatlerinde daha yüksekti. 170 küsür civarlarındaydı sonra aşağı düştü 107'lere fakat kar yağışında 143 oldu. Bunun 100'lü rakamların altına bu gece itibariyle bitirmeyi planlıyoruz ama yarın itibariyle kar yağışının durmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.