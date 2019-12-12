Vali Çakacak ve Rektör Çomaklı'dan Eskişehirsporlu futbolculara ziyaret

12.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:32

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdüren Eskişehirsporlu futbolcuları ziyaret etti.



Gerçekleşen ziyarette, Vali Çakacak ve beraberindekiler teknik heyet ve futbolcularla bir süre sohbet etti, onlara baklava ikram etti. İstanbulspor maçı için başarılar dileyen Vali Çakacak ve Rektör Çomaklı, daha sonra Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve yönetim kurulu ile bir görüşme gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA