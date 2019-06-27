Vali Çakacak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi

Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen 'Vatandaşla Buluşma Halk Günü Toplantısında' Vali Özdemir Çakacak, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Toplantıda Vali Çakacak istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan konulara imkanlar çerçevesinde en uygun şekilde çözümler üretildiğini kaydetti. Sorunların çözüleceğini, vatandaşa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğu aktaran Vali Çakacak, düzenlenen toplantılar sayesinde vatandaş memnuniyetini esas alan sonuç ve vatandaş odaklı bir anlayışla devlet ve millet kaynaşmasını en üst seviyede tutmak istediklerini söyledi. Kendilerine ulaşmak isteyen vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Vali Çakacak, imkanlar ölçüsünde çözüme yönelik gerekli çalışmaların yapılması için devletin tüm kurumları ile vatandaşın emrinde olduğunu söyledi.

Vali Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Akın Ağca, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA