Vali Çakacak, Vatandaşların İstek, Şikayet ve Önerilerini Dinledi

Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Eskişehir Valiliği Makam Toplantı Salonu'nda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çakacak, düzenlenen bu toplantılar sayesinde kendilerine iletilen talepleri birinci ağızdan öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi. İstek, talep ve önerilere imkanlar çerçevesinde çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Çakacak, kendilerine ulaşmak isteyen vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti. Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak imkanları sağlamanın, devletin asli görevlerinden biri olduğunu kaydeden Vali Çakacak, onların dertleriyle dertlenmenin, sevinçleriyle sevinmenin kendileri için önemli bir görev olduğunu da dile getirdi.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Çakacak, isteklere en kısa sürede cevap verileceğini aktardı. - ESKİŞEHİR