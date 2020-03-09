Vali Çakacak'tan kadın personeller jest Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' münasebetiyle, valilikte görev yapan kadın personeline ve valilikte resmi işlerini takip eden kadınların günlerini kutlayarak, günün anısına çiçek verdi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' münasebetiyle, valilikte görev yapan kadın personeline ve valilikte resmi işlerini takip eden kadınların günlerini kutlayarak, günün anısına çiçek verdi.



Sadece ev hayatında değil iş hayatında ve sosyal hayatta da kendini ispat etmiş olan kadınlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda da önemli rol üstlendiğine dikkat çeken Vali Çakacak, valilik binasındaki birimleri tek tek gezerek bütün kadın personelin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nün çok özel bir gün olduğunu vurgulayan Vali Çakacak, "Geçmişten günümüze ülkemizdeki kadınlarımız, erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizi inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmiştir. Türk aile yapısında ve hayatımızın her alanında yüzyıllardır süregelen bir değerle sonsuz sevgisi, özverisi ve fedakarlığı ile en kıymetli yerde tuttuğumuz kadınlarımız; başımızın tacıdır! Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine imkan ve ihtimal yoktur. Milletlerin uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ile ölçülmelidir. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk kadını, büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu gelişmiş bir toplum olmanın mihenk taşı olma özelliğini koruyarak ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır" diye konuştu.



Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten görevli kadın personeller de bu anlamlı jest karşısında büyük bir mutluluk ve memnuniyet yaşadıklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA