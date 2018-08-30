Vali Çakacak Seyitgazi'de Muhtarlarla Buluştu

Seyitgazi ilçesini ziyaret eden Vali Özdemir Çakacak, Seyitgazi Kaymakamlığınca organize edilen "Vatandaşlarla Buluşma Muhtarlar Toplantısı"na başkanlık etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cangaloğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hikmet Çelik, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan ve ilgililer katıldı.



Vatandaşın yaşadığı mahallelerde yaşadığı sıkıntıları ilgili yerlere iletmesi gerektiğini bildiren Çakacak, muhtarların görev yaptıkları mahalledeki vatandaşların teveccühleriyle o makamlara geldiğini ve vatandaşla devlet arasında köprü oluşturduğunu kaydetti.

Çakacak, muhtarların sorunlarını dinlemek ve bu sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantılara büyük önem verdiklerini vurguladı.