Vali Çakacak, Rektör Çomaklı ile birlikte Cumhuriyet Tarihi Müzesini gezdi

06.09.2019 11:47

Vali Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile birlikte restorasyonu tamamlanan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni gezerek yapılan çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.



Köklü bir geçmişe sahip üniversitenin şanlı tarihimizi de yaşatmak adına çalışmalar yaptığını bildiren Rektör Çomaklı, verdiği bilgilerde, "1,5 aylık gibi kısa bir sürede ve az bir maliyetle müzeyi Eskişehir halkına ve Türk milletine kazandırdık. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve yakın döneme ait unsurlar müzede yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e ait özel eşyalar sergileniyor. Bunun yanı sıra karanlık odalarımız var. Birisinde Eskişehirli şehitlerin isimleri, diğer ikisinde de kentin tarihine ilişkin görseller yer alıyor. Müzemizde çok orijinal eserler bulunuyor" dedi.



Müzede yer alan eserleri tek tek inceleyen Vali Çakacak, Türk insanının tarih boyunca tüm dünyaya göstermiş olduğu millet olma bilincini hiçbir kuvvetin bozamayacağını söyledi. Vali Çakacak, verdiği bilgiler için Rektör Çokmaklı'ya ve müze yetkililerine teşekkür etti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş öyküsünü belge, eserler ve animasyonlarla ziyaretçilere yansıtan Cumhuriyet Tarihi Müzesi, 1916 yılında Odunpazarı bölgesinde kuruldu. Odunpazarı ilçesinde 1916'da inşa edilen ve Turan Numune Mektebi olarak kullanılan bina, 23 Nisan 1994'te Anadolu Üniversitesinin hizmetine girerek Cumhuriyet Tarihi Müzesi oldu. 2013 yılından bu yana kapalı olan müze, 1,5 aylık çalışması sonucu yenilenerek tekrar hizmete girdi. "Türk tarihindeki süreklilik" ve "milli devletin doğuşu" temaları üzerine yeni kurgusuyla misafirlerini ağırlayan müzede, Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon ve Grafik Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencilerinden oluşan ekip tarafından projeksiyon odaları, yeni görsel ve yeni vitrinler hazırlandı.



Envanterinde 19'uncu yüzyıla ait tabancalar, tüfekler, kılıçlar ve çeşitli madalyalar ile Atatürk'e ait günlük eşyalar, yağlı boya portreler, Türk donanmasının geçmişte kullandığı gemilere ait maketler bulunan müzenin teşhir bölümlerinde ise Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından geçici olarak alınan bazı eserler bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA