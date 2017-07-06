Vali Çakacak, Müsteşar Yardımcısı Arat'ı Makamında Kabul Etti

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen, "Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi" projesinin kapanış programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.



Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çakacak, havacılık deyince ilk akla gelen şehrin Eskişehir olduğunu kaydetti. Vali Çakacak, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, eğitim standartlarının yükselmesi, sektörde meydana gelen teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi için nitelikli eleman yetiştirilmesine önem verilmesi gerektiğine değindi. Sözlerinin sonunda Vali Çakacak, iyi niyet dilekleri için Müsteşar Yardımcısı Arat'a teşekkür etti.



Avrupa Birliği ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yürütülen "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi" hibe programı kapsamındaki Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman Yetiştirilmesi Projesi'ne destek olduklarını dile getiren Müsteşar Yardımcısı Arat da, Vali Çakacak'a yeni görevinde başarılar diledi.



Sohbet havasında geçen ziyareti ardından Müsteşar Yardımcısı Arat, Valilikten ayrıldı. - ESKİŞEHİR