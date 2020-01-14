Vali Çakacak, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti

14.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:14

Vali Özdemir Çakacak, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen 1'No'lu Şube Başkanı Muammer Karaman, Eğitim Bir-Sen 2'No'lu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım ve beraberlerindeki şube başkanlarını makamında kabul etti.



Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildiren Vali Çakacak, toplumun tüm kesimini ilgilendiren konularda, güçlü bir sivil toplum örgütü olan sendikaların önemli görevleri olduğunu belirtti. Vali Çakacak, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a ve beraberindeki heyete bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.



Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise, sendika faaliyetleri kapsamında Eskişehir'e geldiklerini söyledi. Genel Başkan Yalçın, konfederasyonun oluşumundan bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak'a bilgi verdi.



Sohbet havasından geçen ziyaretin ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile beraberindeki heyet, Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA