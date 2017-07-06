Vali Çakacak, Komutan Küçükakyüz'e İade-i Ziyarette Bulundu

Mersin Valisi iken son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanan Vali Özdemir Çakacak, kendisine tebrik ziyareti gerçekleştiren Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e iade-i ziyarette bulundu.



Komutanlığa gelişi esnasında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Küçükakyüz tarafından karşılanan Vali Çakacak, daha sonra ziyaret anısına Komutanlık Şeref Defterini imzaladı. Ardından komutanlık makamına geçen Vali Çakacak'a, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdi. Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, Vali Çakacak'a yeni görevinde başarılar diledi. Vali Çakacak ise, göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Komutan Küçükakyüz'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR