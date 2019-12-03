Vali Çakacak insani yardım kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

03.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:08

Vali Özdemir Çakacak, Avrupa Birliği Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının temsilcilerini makamında kabul etti.



Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında yapılan çalışmaların her türlü takdiri hak ettiğini söyleyen Vali Çakacak, "İnsani yardım konusunda devletimizin, önemli kamu kurum ve kuruluşlarımızın değişik alanlarda çalışmaları var. Sadece gıda ve barınma ihtiyaçları noktasında değil sosyal ihtiyaçları da kapsayan çok yönlü bir destek verilmeye çalışılıyor. Bir taraftan da temel ihtiyaçların sürdürülebilir bir şekilde karşılanması da önem arz ediyor." diye konuştu.



Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Türk Milletinin her zaman zorda kalmış insanlara karınca kararınca bir şeyler yapma arzusu içerisinde olduğunu belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun, gönül bağımız olan insanların yardımına koşma noktasında, milletçe seferber oluyoruz. Bizler ortak duyarlılığa ve bilince sahip bir milletiz." ifadelerinde bulundu.



Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında ilimizde iki günlük bir faaliyet gerçekleştirileceğini kaydeden Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Özdağ ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a heyet adına teşekkür ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Programın uygulanışını gözlemleyebilmek adına rutin aralıklarla paydaş kuruluş temsilcileriyle birlikte sahada Ortak İzleme Görevi faaliyetleri gerçekleştirdiklerini aktaran Genel Müdür Yardımcısı Özdağ, "Bu saha faaliyetlerimizde; Cumhurbaşkanlığı FRİT Ofisi, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, BM Dünya Gıda Programı ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu kuruluşlarının temsilcileri yer almaktadır." dedi.



Avrupa Birliğinin finanse ettiği en büyük projeyi Türkiye'deki yardım kuruluşlarıyla ortak yürüttüklerini kaydeden Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) temsilcisi Malcolm Mclean de, programın başarı sağlamasında Türk halkının büyük bir özverisi olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA