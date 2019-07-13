Vali Çakacak'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Çakacak, yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin milletine ve demokrasisine alçakça kast eden hain bir darbe girişimine maruz kaldığını belirterek, "Türkiye'nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen ve Türkiye'ye, yıllarca kol kanat gerdikleri terör örgütlerin saldırılarıyla baş eğdiremeyeceğini anlayan karanlık güçler, himayesine aldıkları FETÖ Terör Örgütü'nün, aklını ve vicdanını kendilerine teslim etmiş elemanları vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, cumhurbaşkanımızı, polisimizi, stratejik kurumlarımızı hedef alarak devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışmıştır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde halkımızın çelik iradesi karşısında bu işgal güçleri unutulmaz bir yenilgiye uğramıştır" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz ölümü gözünde öldürmüş bir milletin yazdığı bir demokrasi destanıdır"

Vali Çakacak, mesajının devamında 15 Temmuz'un bir 'demokrasi destanı' olduğunu hatırlatarak, "15 Temmuz; hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, canını ve kanını mukaddes bildiği değerlere adamış olan, vatanını ve milletini canından aziz bilen, ölümü gözünde öldürmüş bir milletin tarihin altın sayfalarına yazdığı bir demokrasi destanıdır. Bu destan nesilden nesile aktarılarak milletimizin hafızasında unutulmadan kalacaktır. Demokrasi ve milli irade uğrunda canından vazgeçerek en şerefli makama ulaşmış olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz milletimizin yüreğinde daima yaşayacaktır. Ülkemize komplolar kuran, milletimizi ve devletimizi bölme emelleri güden hainler bilmelidirler ki, bu millet şanlı tarihinin her safhasında olduğu gibi destanlar yazmaya her zaman muktedirdir. Ülkemizin birlik, beraberlik ve bağımsızlığına yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren, açık ve net bir şekilde milli iradeden, meşru hükümetten ve demokrasiden yana tavır koyan Eskişehirli vatandaşlarıma ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. 251 şehidimizi rahmetle yad ediyorum. 2 bin 193 gazimize ve demokrasimiz için sokaklara dökülmüş vatandaşlarımıza minnetimi arz ediyorum. İstanbul'da şehit edilen ilimiz Çifteler ilçesinden 26 yaşındaki Polis Memuru Fatih Dalgıç'a da şehadetinin 3'üncü yıldönümü vesilesiyle bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" diye belirtti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak yayımladığı mesajını şöyle sonlandırdı:

"15 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı; 251 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz ve milyonlarca vatandaşımızla birlikte yazılan Diriliş Destanı'nı yeniden hatırlatmak; milletimizin ülkesine, devletine ve demokrasiye olan inancını bir kez daha göstermek için tüm Eskişehirli hemşerilerimi ay yıldızlı bayrakları ile Vilayet Meydanı'na davet ediyor, herkese saygılarımı sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA