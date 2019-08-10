Vali Çakacak görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

10.08.2019 17:40

Vali Özdemir Çakacak; Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte, Şehit Polis Memuru Ali Sevim Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin Kurban Bayramını kutladı.

Güvenlik güçlerinin gece-gündüz demeden 24 saat her zaman vatandaşın hizmetinde olduğunu bildiren Vali Çakacak, ziyaretler esnasında duygularını dile getirerek, "Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Görevi başındaki güvenlik güçleriyle tek tek tokalaşan Vali Çakacak, herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulunarak, "Güvenlik güçlerimiz, milletimizin huzuru, güveni ve asayişinin temini sağlamak adına hiç bir fedakarlıktan kaçınmayarak, mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında bulunuyor. Vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğini korumak adına bayram mesaisinde görevi başında bulunan tüm güvenlik güçlerinin kazasız belasız hayırlı görevler geçirmesini diliyorum." diye konuştu.

Vali Çakacak, Şehit Polis Memuru Ali Sevim Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyareti sırasında, Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 3 aylık 'Tarçın' adındaki köpek yavrusunu bir süre sevdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA