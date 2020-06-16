Vali Çakacak, Eskişehir'den ayrıldı VALİLER Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan eski Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, veda ziyaretlerinin ardından törenle şehirden uğurlandı.

VALİLER Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan eski Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, veda ziyaretlerinin ardından törenle şehirden uğurlandı.Vali Özdemir Çakacak'ı uğurlamak için Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Çakacak'ı uğurlama törenine İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Engin Dinç, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Çakacak, kendisini uğurlamaya gelenler ile tek tek görüşerek vedalaştı. Vali Çakacak'ın yerine Eskişehir Valiliğine İzmir Valisi Erol Ayyıldız atandı.

Kaynak: DHA