Vali Çakacak Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'yu kabul etti

13.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:25

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.



Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Vali Çakacak, Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'yu ve beraberindeki heyeti Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sohbet havasından geçen ziyaretin ardından Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu ve beraberindeki heyet valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA