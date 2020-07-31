Vali Çağatay sürücülerin bayramını kutladı Bitlis Valisi Oktay Çağatay, trafik denetimlerini ziyaret ederek, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, trafik denetimlerini ziyaret ederek, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte trafik denetimlerini ziyaret etti. Ekiplerin durdurdukları araçlarda, yolcuların bayramını kutlayan Vali Çağatay, sürücülere uyarılarda bulundu. Özellikle araçlarda emniyet kemeri ve maske kullanımı konularında hatırlatma yapan Vali Çağatay, araçlarda bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Bu Kurban Bayramının diğer bayramlardan farklı olduğunu hatırlatan Vali Çağatay, "İçişleri Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu kırmızı düdük uygulaması var. Çocuklarımıza bayramlarda düdük hediye ediyoruz. Onlara, ailelerinin hata yapmaları durumunda ikaz etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuyoruz. Ülkemizde trafik kazaları ciddi zayiata yol açıyor. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı programlar sayesinde ciddi düşüşler yaşadık. Bu bayramda da bunu temin edebilmemiz için başta emniyet görevlilerimiz olmak üzere bütün personelimizle birlikte bayramda mesai başındayız. Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz. İnşallah sonucunu da alacağız. Bu bayramda hatırlatmak istediğimiz bir mevzu daha var. Ne yazık ki bütün dünyanın başına bela olan illet ülkemizde de sağlığı etkiliyor. Biz de vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu bayramın diğer bayramlara göre biraz sönük geçeceği aşikar. Ama biz daha sonraki bayramların güzel geçmesi için bu kurallara uymamıza gerektiğini kendilerine anlatıyoruz" dedi.

Daha sonra Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Vali Çağatay ve beraberindekiler, burada da vatandaşlarla bayramlaştı. - BİTLİS

Kaynak: İHA