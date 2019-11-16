Vali Çağatay: "Son terörist temizleninceye kadar mücadelemiz devam edecek"

16.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:08

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, başarılı operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan Mehmetçiği ziyaret etti.

Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Çeltikli köyüne geldi. Çeltikli Karakol Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Çağatay, Tuğgeneral İlbey'den bölgenin durumu ve karakolla ilgili bilgi aldı. Karakolda görevli askerlerle bir araya gelerek sohbet eden Çağatay, ardından beraberindekilerle Çeltikli İlkokulu'na geçerek yakından ilgilendiği öğrencilere oyuncak ve kitap hediye etti.

Köy muhtarıyla görüşen Çağatay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, il merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan 50 haneli Çeltikli köyünü ziyaret ettiklerini söyledi. Burada karakol ile köy okulunda incelemeler yaptıklarını anlatan Çağatay, "Öğrencilerimizin hepsi çok mutlu. Çok şükür bu köyümüzde dahil olmak üzere bölgedeki köylerimizde okula devam oranı yüzde 100'e yakın bir oranda. Öğretmen arkadaşlarımıza ve Milli Eğitim teşkilatına teşekkür ediyorum." dedi.

"Bölgemizde çok şükür huzur hakim"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in dün Bitlis'i ziyaret ettiğini anımsatan Çağatay, şunları kaydetti:

"Onların da talimatları üzerine terörle mücadeleye iyice hız verdik. Şunu net söyleyebiliriz, bölgemizde çok şükür bir huzur hakim. Bunu da yerinde gördük ve gayet memnuniyetle müşahede ettik. Bu anlamda bütün güvenlik personelimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Son terörist temizleninceye kadar Bitlis'te arkadaşlarımız mücadelelerine devam edecekler. Huzurlu bir kış geçireceğimizi şimdiden söyleyebiliriz."

Kaynak: AA