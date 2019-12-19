Vali Çağatay, OSB'nin müteşebbis heyetiyle toplantı yaptı
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) müteşebbis heyetiyle buluştu.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) müteşebbis heyetiyle buluştu.
Valilik toplantı salonunda heyetle bir araya gelen Çağatay, kentteki istihdama yönelik fikir alışverişinde bulundu.
Toplantıya, Vali Yardımcısı ve OSB Danışmanı Kemal Karahan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Askan, OSB Müdürü Cihan Demir ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.