Vali Çağatay, jandarma mensuplarını kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Çağatay, jandarma mensuplarını kabul etti

Vali Çağatay, jandarma mensuplarını kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla jandarma mensuplarını makamında kabul etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla jandarma mensuplarını makamında kabul etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kurulu yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Nuri Serkant Kara ve beraberindeki jandarma personelleri, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Vali Çağatay'a kuruluş yıldönümü münasebetiyle çiçek hediye eden Albay Nuri Serkant Kara ve beraberindekiler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çağatay ise Jandarma Teşkilatı'nın zaman gözetmeksizin Bitlis'te huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük pay sahibi olduğunu ve terör konusunda başarılı çalışmalar yürütmüş olduklarını ifade ederek, Jandarma Teşkilatı'nın 182. yıldönümünü kutladı. - BİTLİS

Vali Çağatay, jandarma mensuplarını kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Angela Merkel Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Sarp Akkaya Selçuk Balcı
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Roland Garros Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Çağatay, jandarma mensuplarını kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:31:45. #1.16#

title