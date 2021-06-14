Vali Çağatay, jandarma mensuplarını kabul etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla jandarma mensuplarını makamında kabul etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla jandarma mensuplarını makamında kabul etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kurulu yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Nuri Serkant Kara ve beraberindeki jandarma personelleri, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Vali Çağatay'a kuruluş yıldönümü münasebetiyle çiçek hediye eden Albay Nuri Serkant Kara ve beraberindekiler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çağatay ise Jandarma Teşkilatı'nın zaman gözetmeksizin Bitlis'te huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük pay sahibi olduğunu ve terör konusunda başarılı çalışmalar yürütmüş olduklarını ifade ederek, Jandarma Teşkilatı'nın 182. yıldönümünü kutladı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı