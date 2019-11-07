Vali Çağatay'ın okul ziyareti

07.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:06

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Narlıdere İlk Okulu ile Yatılı Bölge Okulunu (YBO) ziyaret etti.

İlk olarak Narlıdere İlkokuluna giden Çağatay, derslikleri gezip sohbet ettiği öğrencilerle hediye verdi.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Çağatay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çağatay, daha sonra Narlıdere Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek burada öğrenci ve öğretmenlerle görüştü.

Kaynak: AA