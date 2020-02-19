Vali Çağatay'dan Tatvan Liman Başkanlığına ziyaret
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesindeki Liman Başkanlığını ziyaret etti.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesindeki Liman Başkanlığını ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ile Tatvan Liman Başkanlığını ziyaret eden Vali Çağatay'ı, Liman Başkanı Abdurrahman Aki karşıladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Aki, yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında Çağatay'a bilgi verdi.
Çağatay, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.