Vali Çağatay'dan Tatvan Liman Başkanlığına ziyaret
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Vali Çağatay'dan Tatvan Liman Başkanlığına ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesindeki Liman Başkanlığını ziyaret etti.

19.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:38
Vali Çağatay'dan Tatvan Liman Başkanlığına ziyaret

Valisi Oktay Çağatay, ilçesindeki Liman Başkanlığını ziyaret etti.

İl Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ile Tatvan Liman Başkanlığını ziyaret eden Vali Çağatay'ı, Liman Başkanı Abdurrahman Aki karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Aki, yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında Çağatay'a bilgi verdi.

Çağatay, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA
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