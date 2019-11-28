Vali Çağatay'dan köy öğrencilerine sürpriz
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Vali Çağatay'dan köy öğrencilerine sürpriz

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Çeltikli Şehit Nadir İpek İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı.

28.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:34
Vali Çağatay'dan köy öğrencilerine sürpriz

Valisi Oktay Çağatay, Çeltikli Şehit Nadir İpek İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı.


Geçtiğimiz günlerde Vali Oktay Çağatay, beraberindeki heyetle birlikte Çeltikli köyüne giderek Jandarma Karakolu ile Çeltikli Şehit Nadir İpek İlkokulunu ziyaret etmişti. Okul ziyareti sırasında Vali Oktay Çağatay, öğrencilerle sohbet ederken, ilçesini ve 'nü hiç görmediklerini söylemeleri üzerine bir sürpriz yaptı.


Vali Oktay Çağatay'ın sürprizi doğrultusunda öğrenciler; öğretmenleri ve Çeltikli köyü muhtarı eşliğinde karayoluyla ilk defa Tatvan'a gelerek şehir merkezini gezdi.


Daha sonra Tatvan sahiline inerek sahil yolunda bir süre gezip eğlenen öğrenciler, Van Gölü'ne karşı hatıra fotoğrafı çektirdi.


Sahil gezisinden sonra öğrenciler, Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezini gezdi. Burada yemek yiyen öğrenciler, daha sonra sinema salonunda film izledi. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, Vali Oktay Çağatay'a teşekkür ederek köylerine geri döndü. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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