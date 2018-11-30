Vali Çağatay'dan Albay Demir'e Ziyaret
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir'i ziyaret etti.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir'i ziyaret etti.
İlk olarak Vali Çağatay, karşılama mangasını selamladı.
İl Jandarma Komutanlığı binasını gezerek bilgi alan Çağatay, şubelerde görevli personelle sohbet ederek tanıştı.
Şeref defterinin imzalanmasının ardından Çağatay, Albay Demir ve şube müdürlerinden brifing aldı.
Brifingin ardından Çağatay, askerlerle yemek yedi.