Vali Çağatay'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
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Çanakkale Zaferi, Bitlis, Güncel

Vali Çağatay'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

18.03.2020 08:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:21
Vali Çağatay'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.


Çağatay, yayımladığı mesajda, "Çanakkale Zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen bu milletimiz, sarsılmaz inanç ve kararlılığının en güçlü işareti, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır. Vatanı, hürriyet ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bu millet, tarih boyunca gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmış, canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olmuştur. 18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale geçilmez' diye yazılan bu destanla, vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin de tohumları atılmıştır. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer, aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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