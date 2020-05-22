Vali Çağatay: "Bitlis'te son 5 gündür koronaya rastlanmadı"
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Vali Çağatay: "Bitlis'te son 5 gündür koronaya rastlanmadı"

Vali Çağatay: "Bitlis'te son 5 gündür koronaya rastlanmadı" Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte son beş gündür korona virüs vakasına rastlanmadığını söyledi.

22.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:00

Vali Çağatay: "Bitlis'te son 5 gündür koronaya rastlanmadı"

BİTLİS - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte son beş gündür korona virüs vakasına rastlanmadığını söyledi.

Tatvan ilçesinde bazı ziyaretlerde bulunan Vali Çağatay, korona virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Çağatay, "Öncelikle şunu söyleyeyim, malum çok kötü bir süreç yaşadı. Bütün dünya ve Türkiye bundan etkilendi, ama Türkiye iyi atlattı. Bitlis çok daha güzel atlattı" dedi.

Kimsenin maskesiz çıkmadığına dikkat çeken Vali Çağatay, son 5 gündür Bitlis'te korona virüsüne rastlanmadığını söyledi. İl Sağlık Müdürüyle görüştüğünü ve son 5 gündür vakaya rastlanmadığını dile getiren Çağatay, "Ama şu anlama gelmiyor, ne olur dikkat edelim. 1 kişi 10 kişiye bulaştırabiliyor. Vatandaşlarımız yine dikkat etsinler ve kurallara bağlı kalsınlar" ifadelerini kullandı.

Tedbirlere devam edileceğini dile getiren Vali Çağatay, "Bayramdan sonra inşallah çok daha iyi olacağız" diye konuştu.

Vali Çağatay: 'Bitlis'te son 5 gündür koronaya rastlanmadı'

Kaynak: İHA

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