Mavi kategorideki Bitlis'te, validen esnafa 'tedbir' uyarısı
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Mavi kategorideki Bitlis'te, validen esnafa 'tedbir' uyarısı

04.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:47
Mavi kategorideki Bitlis'te, validen esnafa 'tedbir' uyarısı

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, vaka oranına göre mavi kategoride yer alan, düşük riskli iller arasındaki kentte iş yerlerini denetleyip, esnafa uyarılarda bulundu.

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, vaka oranına göre mavi kategoride yer alan, düşük riskli iller arasındaki kentte iş yerlerini denetleyip, esnafa uyarılarda bulundu. Çağatay, "Bitlis kendisine yakışanı yaptı. Bundan sonra da mavi kategoride kalmamız için herkesin kurallara uyumasını istiyoruz" dedi.

Türkiye'deki risk haritasına göre, mavi kategoride yer alan Bitlis'te normalleşme adımları atılırken, Vali Oktay Çağatay da beraberindeki Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve ilçe güvenlik güçleri ile cadde ve sokaklarda gezerek lokanta, pastane ve kafeleri denetledi. Vali Çağatay, esnafa maske, mesafe, ateş ölçme ve HES kodu uyarısında bulundu. 

Vali Çağatay, kontrollü normalleşme döneminde Bitlis olarak gerekli kararları aldıklarını, genelgeler çerçevesinde dinamik denetim başlattıklarını belirterek, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kabine toplantısı sonrası ilan ettiği kontrollü normalleşme dönemine 2 Mart Salı günü itibarıyla geçtik. Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri neticesinde belirlenen mavi alanda Bitlis ilimiz de yer alıyor. Yani bir virüsün az olduğu düşük iller arasındayız. Bitlis kendisine yakışanı yaptı. Sağ olsun ilgili birimlerimiz güzel çalışma yürüttü, vatandaşlarımız kurallara en iyi şekilde uydu ve şu an ise bu tedbirlerin faydalarını görüyoruz. 'Kontrollü normalleşme dönemi'ne dair denetim faaliyetine Tatvan ilçesinde başladık. Şu an il genelinde yaklaşık 200 personelimiz rehberlik anlamında vatandaşlarımız için denetim faaliyeti gerçekleştiriyor. Denetimlere kaymakamımız ve kurum müdürlerimiz ile birlikte bizler de katıldık. Amacımız, esnafımızın kapanma döneminde yaşamış olduğu kontrolün yoğun olduğu süreçteki sıkıntıları yaşamaması. İstiyoruz ki insanlar şu sıkıntılı süreçte hastalığa yakalanmasın ve aynı zamanda gelirlerini kaybetmesinler. Hep beraber sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmak istiyoruz. Bu denetim faaliyeti bu yüzden yapılıyor ve inşallah Bitlis kendisine yakışanı en iyi şekilde yapacaktır. Aşılama konusuna gelince vatandaşlarımız bu konuda tereddüt etmesinler. Sağlık Bakanlığı'mızın yaptığı açıklamada da belirtildiği gibi hastalığa yakalanma oranı çok çok düşük. Hastaneye yatma oranı sıfır. Biz de aşı olduk, arkadaşlarımız da aşı oldu. Acısı ve ağrısı hiç yok. Vatandaşlarımızın tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini istiyoruz."

Pandemi döneminde yaklaşık 100 gün kapalı olduklarını ve 2 gündür iş yerlerini açtıklarını söyleyen esnaftan Mehmet Nuri Gökren ise "Gerekli tedbirlere uyarak işletmemizi açtık. 28 personelimiz ile birlikte hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak" diye konuştu.


Mavi kategorideki Bitlis'te, validen esnafa 'tedbir' uyarısı
Mavi kategorideki Bitlis'te, validen esnafa 'tedbir' uyarısı
Mavi kategorideki Bitlis'te, validen esnafa 'tedbir' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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